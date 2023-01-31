أمريكا تنفي إساءة استخدام الأموال التي تقدمها لأوكرانيا

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه لا دليل على أن الأموال الأمريكية قد أُسيء استخدامها في أوكرانيا، لكنها ستواصل العمل عن كثب مع السلطات الأوكرانية للتأكد من وجود ضمانات ملائمة لتجنب الفساد.

ويعد ذلك أول تعليق من وزارة الخزانة عن هذه القضية بعدما أقالت الحكومة الأوكرانية الأسبوع الماضي مجموعة من كبار المسؤولين في أكبر تغيير سياسي في البلاد خلال الحرب في أعقاب مزاعم بوجود فساد، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخزانة ميجان أبر، "لا دليل لدينا على أن أموال الولايات المتحدة قد أُسيء استخدامها في أوكرانيا.

وأضافت "نرحب بالجهود التي تبذلها السلطات الأوكرانية للعمل معنا للتأكد من وجود ضمانات ملائمة ليصل الدعم الأمريكي إلى المعنيين".

وقالت أبر إن الوزارة ستواصل العمل عن كثب مع البنك الدولي في تتبع المصروفات الأمريكية "للتأكيد من أنها تُستخدم فيما هو مستهدف لها، إضافة إلى العمل مع أوكرانيا وشركاء آخرين لمكافحة الفساد".