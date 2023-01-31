تعرضت الأراضي اللبنانية إلى عاصفة ثلجية أطلقت عليها مصلحة الأرصاد الجوية اسم "فرح" أدت إلى تساقط الثلوج على قمم الجبال بشكل كثيف ما أدى إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية التي تعمل الأجهزة المعنية على فتحها وفتح ممرات لعبور السيارات فيها، حيث تسمح القوى الأمنية لسيارات الدفع الرباعي فقط بالمرور فيها بعد فتحها، فيما يتم غلق الطرق في الثانية عشر من منتصف الليل وحتى السادسة صباح الغد.

وتساقطت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا في الساعة على كافة الأراضي اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت، وذلك في أول عاصفة من نوعها خلال موسم الشتاء الجاري.

واستقبل اللبنانيون العاصفة بفرح شديد حيث أعادت العاصفة إحياء الموسم السياحي الشتوي الذي يعتمد عليه قطاع كبير من اللبنانيين في تأمين الدخل لمدة عام كامل بسبب الأنشطة الرياضية والسياحية التي تتم في المناطق المخصصة لذلك على قمم الجبال. كما يؤدي ذوبان الثلوج إلى تغذية الأنهار اللبنانية بالمياه، فيما تؤدي الأمطار إلى زيادة منسوب المياه في الأبار الجوفية التي يعتمد عليها قطاع كبير من اللبنانيين في تأمين المياه سواء للاستخدام المنزلي أو الزراعة.