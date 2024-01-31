المسرح القومي يحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق الـ90

شهد المسرح القومي مساء اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفنان رشوان توفيق، الذي أقامه المركز القومي للمسرح احتفاء بعيد ميلاده الـ90.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والنقاد والمسرحيين، ومنهم سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب، والقديرة سميرة عبد العزيز عضو مجلس النواب، والفنان الفنانين محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر السينمائي، ومحمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، وإيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح، ومحسن منصور مدير مسرح السلام، والفنانتان عزة لبيب، ودنيا عبد العزيز، والشاعر والناقد المسرحي محمد بهجت، ومن أسرة رشوان توفيق حصرت الإعلامية هبة رشوان، وزوجها المخرج المسرحي شريف عبد اللطيف.

وقالت سميحة أيوب، إنها حرصت على الحضور والمشاركة يوم تكريم رشوان توفيق، رغم سوء حالة الطقس، مشيرة إلى علاقة الود التي تجمعها به واصفة إيه بـ"الفنان الخلوق".

وحرص الشاعر محمد بهجت، على إلقاء قصيدة شعرية كتبها خصيصا لتكريم "بابا رشوان توفيق"، تناول فيها أهم أعماله الدرامية والمسرحية، صفاته وأخلاقه التي جعلته محط إشادة الجميع.

ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح؛ يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق؛ تعليق صوتي للفنان أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية؛ يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز؛ حيث يقوم بالعزف على آلة الفلوت كريم عافية، آلة الكلارينت إيناس صدقي، وعلى آلة التشيلو عمرو صبحي.

واختتم الحفل بصعود الفنان رشوان توفيق للمسرح لاستلام درع التكريم التذكاريا وشهادة التقدير على لرحلة عطائه الفنية التي قدمها، والتي سلمها له الفنان إيهاب فهمي، وذلك قبل التقاط صورة تذكارية له مع الحضور.