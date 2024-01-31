انتقادات بخطة النواب لعدم وجود إجابات حول نسب القروض بوزارة الصحة

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلي المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة، أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامي للوزارة اليوم.

استهل سالم حديثه بتوجيه تساؤلات عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، رد المسئول المالي قائلا:" لا أملك إجابة فى الوقت الحالي.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن حاليا لا توجد لدي إجابة واضحة".

وتساءل بعدها وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونيو 2023 مبلغ 3 مليون جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم، ليرد المسؤول المالي: لا أعرف ولكني أريد أن أجاوب على هذا السؤال ولكن بعد الرجوع للوزارة أولا.

بعدها طرح مصطفى سالم تساؤل جديد حول الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليون، فكان رد المسؤل المالي: "لا أملك تفاصيل بشأنها"

وقال سالم: " واضح أن الإجابة لدى مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة، هي كلمة وحيدة "لا أعرف"، ليتسائل سالم: لماذا أتيت في هذه الحالة طالما لاتملك إجابة على أي شيء، ليرد المسؤول المالي:" زميلي في العمل توفى منذ يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات".

عقب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالترحم على المتوفي وتمنى له الرحمة والمغفرة، قبل أن يتسائل باستنكار: هل معني ذلك أنه حال توفى موظف، يقفلوا الوزارة؟!