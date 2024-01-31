جنوب إفريقيا تدعو جميع الدول لوقف تمويل الحرب الإسرائيلية في غزة

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، يوم الأربعاء، إن هناك التزاما على جميع الدول بأن توقف تمويل وتسهيل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بعد أن أشارت محكمة العدل الدولية بوضوح إلى أن تلك الأعمال قد تمثل إبادة جماعية.



وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الأسبوع الماضي، باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني للفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب إفريقيا.



ولم تصل المحكمة إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار ولم تحكم بعد في جوهر قضية جنوب إفريقيا، وهو هل حدثت إبادة جماعية في غزة. وقد يستغرق صدور الحكم سنوات.



وظلت جنوب إفريقيا على مدى عقود مناصرة قوية للقضية الفلسطينية، إذ تقارن محنة الفلسطينيين بمحنة السود في جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري. وتنفي إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وترفض المقارنة بحقبة الفصل العنصري.



وقالت باندور، للصحفيين: «نعتقد أن الاستنتاج (الذي توصلت له محكمة العدل الدولية) يوضح أن من الممكن حدوث إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».



وأضافت: «هذا يفرض بالضرورة التزاما على جميع الدول بوقف التمويل وتسهيل الأعمال العسكرية الإسرائيلية».



وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، بحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر الأسبوع الماضي، باعتباره خطوة نحو العدالة، وقال إنه يتوقع أن تلتزم إسرائيل به.