 القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يناير 2024 1:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

القوات الإسرائيلية تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يناير 2024 - 12:31 م

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم امرأتان.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على رام الله والقدس قلقيلية ونابلس وجنين.

ووفق الوكالة، "رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت (القوات الإسرائيلية) أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن".

وحسب الوكالة، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو ستة آلاف و420 حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك