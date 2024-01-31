القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم: إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأربعاء، إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن في البحر الأحمر، قالت إنه أطلق من مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي في اليمن.



وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس": "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11: 30 مساءً بتوقيت صنعاء (20: 30 تغ)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخ كروز مضادا للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه البحر الأحمر"، بحسب وكالة الأناضول التركية.



وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمّرة يو إس إس جريفيلي، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".



في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدة صواريخ بحرية.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع.



وقال سريع: "أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثيين) عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية 'يو إس إس غريفلي' في البحر الأحمر".



وأضاف أن العملية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".



و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، 26 ألفا و751 شهيدا، و65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.