مندوب فلسطين الأممي: نتنياهو تبجح بتخريب جهود السلام وحرم شعبه من التمتع بالأمن

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تبجح بتخريب جهود السلام، وعرقلة نيل الفلسطينيين لاستقلالهم وحل الدولتين».

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أن «نتنياهو حرم شعبه من التمتع بالسلم والأمن، وتصرف على أساس تلك الأجندة على مدار الـ40 عاما الماضية».

وذكر أن «إسرائيل تتحدى القرارات الصادرة من مجلس الأمن، كما تتحدى محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، وتخوض حربًا مفتوحة على الأمم المتحدة».

ونفى «شن أي بلد الهجمات بشكل صريح ووقح ضد الأمم المتحدة كما تفعل إسرائيل»، قائلًا إن «الأمم المتحدة مصدر لأدلة على ارتكاب الجرائم الإسرائيلية».

وأكمل: «تريد إسرائيل أن تنال من مصداقية الشاهد وإتلاف الأدلة، فالأمم المتحدة تساعد الشعب الفلسطيني على البقاء على قيد الحياة والتشبث بأرضهم».

وأكد أن «الأمم المتحدة منبر حقوق الفلسطينيين، وأولها الحق في تقرير المصير والعودة، لكن إسرائيل تريد إنكار تلك الحقوق ومنعها».

وذكر أن «وزير خارجية إسرائيل الأسبق حرض على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كما أن الوزير الحالي اتهم مفوض عام أونروا فيليب لازاريني، أنه أحد أنصار الإرهاب والمؤيدين له»، قائلا: «الأمر يندرج تحت باب المزاعم البغيضة والمشينة».

ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.

وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي