بدأت محافظة الوادى الجديد، في طلاء ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية والمبانى بشارع جمال عبدالناصر، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم اختيار اللون البيج والبنى لعملية الطلاء الموحد وسط إشراف المحافظة على عمليات بهدف إضفاء هوية بصرية لمدينة الخارجة وخاصة شارع جمال عبدالناصر، الذى يعد أكبر الشوارع ويرجع تاريخ إنشاءه إلى عام 1959 بعد وصول قوافل التعمير لإعمار المحافظة بقرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وإنشاء واد جديد مواز لواد النيل بالصحراء الغربية.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، متابعة أعمال المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة واجهات المباني بطريق جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة، في ضوء خطة المحافظة نحو عمل هوية بصرية للمدينة إضفاء للمظهر الحضاري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير فى المناطق المختلفة وتوحيد ألوان المنازل والشوارع ورصف كل ممراتها بالإنترلوك مؤكدا الاهتمام بأعمال التطوير في جميع مراكز المحافظة.

من جانبه أكد محمود عبدربه، الباحث في تراث الوادي الجديد، أن شارع جمال عبدالناصر، تم تمهيده وتخطيطه من جانب مهندسي هيئة تعمير الصحارى التى بدأت في اعمار وإنشاء الوادي الجديد منذ قدومها للمحافظة عام 1959، مضيفا أنه أكبر شوارع المحافظة ويضم على جوانبه عمارات سكنية ومبان حكومية وبنوك، ومر الشارع العريق بعدة مراحل للتطوير لأنه يعتبر واجه المحافظة ويمتد من ميدان المدرسة الفنية الصناعية شمالا حتى مجمع تمور المحافظة جنوباً.

وأوضح لـ"الشروق"، أن شارع جمال عبدالناصر، في بداية الأمر تم طلاء العمارات والمبان بألوان مختلفة أزرق وأحمر وأصفر وأبيض، بعدها تم طلاء المبان بلون أبيض موحد، والفترة الأخيرة تم اختيار اللون البيج والبنى للطلاء الموحد وإضفاء المظهر الحضارى.