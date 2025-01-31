وزير الثقافة يشيد بموسم الرياض ويعلق على جدل استقطاب الفنانين المصريين

وزير الثقافة: موسم الرياض منصة تكاملية ليس استلابا.. ونفخر بتكريم فنانينا





رفض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ما يراه البعض من أن موسم الرياض السعودي يعد استلابا للثقافة المصرية، قائلا إنه «منصة تكاملية وتفاعلية رائعة وهامة للفنون المصرية، ورافد لإظهار النبت الثقافي المصري العظيم على أرض المملكة العربية السعودية».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نظرة» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»: « نحن فخورون بأن الثقافة المصرية، بكافة وسائطها، حاضرة داخل المملكة العربية السعودية، وتضفي من زخمها وثقلها المعرفي والثقافي على أبناء المملكة بشكل رائع».

وشدد أن موسم الرياض يمثل بالنسبة لمصر «تعاونا وتكاملا رائعا وملهما للفن المصري»، مؤكدا أن وجود الثقافة المصرية في المملكة العربية السعودية يمثل «زخما وثقلا وعمقا لها».

ورد على تساؤل الإعلامي حمدي رزق، حول ما يستشعره البعض من أن موسم الرياض يستلب ويستقطب نجوم وفناني مصر لدرجة منح بعضهم الجنسية السعودية، قائلا: «ليس لدي فكرة عن موضوع منح الجنسية السعودية أو معلومة كبيرة عن الموضوع، لكن يمكننا النظر إلى الأمر من زاوية أخرى؛ وهي أن الفنون المصرية بوسائطها وروافدها المتنوعة تمتلك قدرة كبيرة جدًا على الانتشار خارج حدود مصر والوصول إلى الإقليم».

وأعرب عن سعادته البالغة بتكريم أي فنان مصري، معقبا: « أنا بسعد وأشعر بفخر شديد جدًا عندما يكرم أي فنان مصري، ما العيب في ذلك؟ خاصة وأن التكريم يكون من قبل نجوم كبار في هوليوود؛ بل على العكس هو تقدير من المؤسسة الكبيرة الفنية الدولية للفنان المصري».