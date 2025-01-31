تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، في الساعة 11 من صباح غد السبت، ندوة بعنوان "العنف داخل المدارس".

والتى تتناول العنف المدرسي والمتمثل فى ممارسة الأفعال العنيفة داخل البيئة المدرسية، أو في الطريق إليها، أو في إطار نشاط تحت رعايتها، ويتمثل في الإعتداء الموجه من الطلبة وإليهم، أو إلى المعلمين، أو الإداريين، أو الموظفين، كما يمكن أن يكون موجها من أحدهم تجاه ممتلكات المدرسة، وينتج عن هذا الاعتداء ضرر جسدي، أو نفسي، أو مادي.

وتحاضر في الندوة الدكتورة دعاء محمد حسين استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسرى.