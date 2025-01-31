 العنف داخل المدارس.. على منصة مكتبة المستقبل غدا السبت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العنف داخل المدارس.. على منصة مكتبة المستقبل غدا السبت

محمود عماد
نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 9:37 م

تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، في الساعة 11 من صباح غد السبت، ندوة بعنوان "العنف داخل المدارس".

والتى تتناول العنف المدرسي والمتمثل فى ممارسة الأفعال العنيفة داخل البيئة المدرسية، أو في الطريق إليها، أو في إطار نشاط تحت رعايتها، ويتمثل في الإعتداء الموجه من الطلبة وإليهم، أو إلى المعلمين، أو الإداريين، أو الموظفين، كما يمكن أن يكون موجها من أحدهم تجاه ممتلكات المدرسة، وينتج عن هذا الاعتداء ضرر جسدي، أو نفسي، أو مادي.

وتحاضر في الندوة الدكتورة دعاء محمد حسين استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسرى.

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