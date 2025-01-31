بني سويف: السكرتير العام المساعد يتفقد مخرات السيول ويشدد على الصيانة المستمرة

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، أعمال الحماية من مخاطر الأمطار والسيول، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية وتكثيف المرور على المجاري المائية، في إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم، التي تضمنت زيارة مخرات سيول سنور وبياض العرب بمركز بني سويف شرق النيل، وذلك بحضور علي يوسف، رئيس مركز بني سويف، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، وبعض التنفيذيين المعنيين من الوحدة المحلية والري والأزمات والمجلس القروي.

حيث تفقد السكرتير العام المساعد مخرات السيول، لتقييم ومراجعة الموقف والتأكد من جاهزية المخرات لتصريف أي أمطار محتملة، واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة. مشيرًا إلى توجيهات المحافظ بالمراجعة الدائمة لكل المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها، والتأكد من عدم وجود أي تعديات بمحيطها.

كما تم تشكيل لجان فنية من الري وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من (مخرات، برابخ، مصارف، سدود، حواجز، شنايش وبالوعات)، ومتابعة حالتها بشكل دوري. جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.