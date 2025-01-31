توتنهام ورينجرز وفرانكفورت يتأهلون مباشرة لدور الـ16 في الدوري الأوروبي

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حجزت أندية توتنهام هوتسبير الإنجليزي وجلاسجو رينجرز الاسكتلندي وآينتراخت فرانكفورت الألماني مقعدا مباشرا في دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم بانتهاء منافسات مرحلة الدوري بإقامة 18 مباراة من مرحلة الدوري في نفس التوقيت، مساء الخميس.

تأهل توتنهام بعد الفوز على إلفسبورج السويدي بثلاثة أهداف سجلها دين سكارليت وأويندامولا أجايي وميكي مور في الدقائق 70 و84 و94، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إلفسبورج عند 10 نقاط في المركز 26، وودع المسابقة.

وفاز جلاسجو رينجرز على سانت جيلواز البلجيكي بنتيجة 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن ليحجز آخر مقاعد التأهل المباشر بعد تفوقه بفارق الأهداف عن بودو جليمت النرويجي، وأندرلخت البلجيكي وستيوا بوخارست الروماني الذين تأهلوا لمرحلة الملحق.

أما فريق سانت جيلواز البلجيكي تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز 21، ليتأهل للملحق المؤهل للأدوار الإقصائية.

ورغم خسارة آينتراخت فرانكفورت أمام مضيفه روما الإيطالي بهدفين سجلهما خوسي تاسيندي وإلدور شومورودوف في الدقيقتين 44 و69، فإن الفريق الألماني حجز مقعدا للتأهل المباشر لدور الـ16 مستفيدا من نتائج باقي المباريات.

تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 16 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع روما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، ليحجز إحدى البطاقات المؤهلة للملحق.

وفاز بورتو البرتغالي على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي بهدف وحيد سجله نيكو جونزاليس بهدف في الدقيقة 58.

ورفع بورتو رصيده إلى 11 نقطة في المركز 18 لينتزع إحدى بطاقات الملحق، بينما تجمد رصيد الفريق الإسرائيلي عند 6 نقاط في المركز 29 ليودع البطولة.

وضمنا عملاقا هولندا، أياكس أمستردام وألكمار التأهل لمرحلة الملحق، حيث فاز أياكس أمستردام على جالطة سراي التركي بنتيجة 2 / 1 ليقفز للمركز 12 ويتراجع الفريق التركي للمركز 14 ويتأهلا سويا لمرحلة الملحق.

أما ألكمار فقد خسر أمام فرينكفاروزي المجري بنتيجة 3 / 4 ليتراجع للمركز التاسع عشر بينما تقدم فرينكفاروزي للمركز 17 وصعدا سويا لمرحلة الملحق.

وفاز ريال سوسيداد الإسباني على باوك اليوناني بنتيجة 2 / صفر، ليتأهلا سويا لمرحلة الملحق بحلولهما في المركزين 13 و22 على التوالي.

وضمن لاتسيو الإيطالي التواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن وصيفه أتلتيك بلباو، وذلك بعد خسارة الفريق الإيطالي أما سبورتنج براجا بنتيجة صفر / 1.

ولم يستفد براجا من هذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز 25 حيث خسر آخر المقاعد المؤهلة للملحق لتأخره بفارق الأهداف عن أندية باوك وتفينتي الهولندي وفنربخشة التركي الذين حلوا في المراكز من 22 إلى 24 على التوالي.

وفي مباراة تحصيل حاصل، تعادل سلافيا براغ التشيكي أمام مالمو السويدي بنتيجة 2 / 2 وودعا سويا البطولة من الدور الأول.

وتقام مرحلة الدوري بمشاركة 36 فريقا حيث يتأهل أول 8 أندية مباشرة لدور الـ16، بينما تتأهل الفرق في المراكز من 9 إلى 24 لمرحلة الملحق الذي يقام بنظام مباراتين ذهابا وإيابا.