حماس تنعى 16 من قادة الحركة استشهدوا خلال الحرب

نعت حركة حماس، اليوم الجمعة، 16 من قادة الحركة، استشهدوا في عمليات اغتيال واستهداف إسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان، أسماء عدد من القادة والشهداء الذين سقطوا خلال المعارك، ومن بينهم: إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وصالح العاروري (أبو محمد) - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومروان عيسى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت حركة حماس أنها ستظل وفية لدماء الشهداء، حاملةً أمانتهم التي استشهدوا من أجلها حتى تحقيق التحرير الكامل وطرد العدو، واستعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها القدس.

وأمس الخميس، أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف، وعدد من القادة وهم: مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس)، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال أبوعبيدة، في كلمة له، مساء الخميس: "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف"، مضيفا: "كنا أعلنا سابقا عن استشهاد القائدين أحمد الغندور وأحمد نوفل".