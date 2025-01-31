 الاثنين.. لميس الحديدي تحاور البابا تواضروس الثاني حول مسيرة 12 عاما على رأس الكنيسة الأرثوذكسية - بوابة الشروق
الجمعة 31 يناير 2025 5:23 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاثنين.. لميس الحديدي تحاور البابا تواضروس الثاني حول مسيرة 12 عاما على رأس الكنيسة الأرثوذكسية


نشر في: الجمعة 31 يناير 2025 - 5:05 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يناير 2025 - 5:05 م

يجري البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حوارًا مطولًا مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة" من المقرر إذاعته الاثنين على قناة ‏ON، حول مسيرة 12 عامًا على كرسي مار مرقس الرسول.

يتحدث البابا خلال الحوار عن رحلة التطوير في الكنيسة الأرثوذكسية واتساعها وتشعبها في جميع أنحاء العالم وتحويل العمل بها إلى عمل مؤسسي.

كما يتحدث حول الفتنة الطائفية وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وموعد إصداره.

ويتحدث أيضًا حول المجلس الملي العام ، والسر وراء عدم إعادة تشكيله حتى الآن ، وموقف الكنيسة من إضافة مادة التربية الدينية لمجموع الثانوية العامة.

ويتعرض البابا للأوضاع في فلسطين، وموقف الكنيسة من تهجير أهل غزة إلى مصر، وسر إلغاء قرار المجمع المقدس الصادر في ثمانينيات القرن الماضي بمنع الأقباط من زيارة القدس.

كما يكشف البابا أسباب ارتباطه بدير القديسة دميانة، ودير الأنبا بيشوي.

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