قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأمن القومي العربي تعرض خلال السنوات الماضية لأخطر التحديدات وأشرس التهديدات.

وأضاف أبو الغيط -خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية الـ30 بتونس، اليوم الأحد- «حتى صارت جراحنا النازفة تغري كل طامح بالانقضاض، وتدفع كل طامع إلى التدخل بشؤوننا».

وتابع: «الحق أن كل هذه التهديدات، سواء تلك التي تنهش المجتمعات من داخلها مثل الإرهاب، تنبه إلى حقيقة ساطعة آمل أن نتحد في رؤيتها، وهي أن الأمن القومي العربي وحدة مترابطة، وكل واحد لا يتجزأ، له عنوان واحد هو صون الدولة الوطنية».

وتحتضن تونس الدورة الثلاثين من القمة العربية، والتي تناقش عددا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.