«عبد الغفار»: تجهيز 13 مستشفى جامعي وغرف عزل صحي بالمحافظات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة فيروس كورونا مع جميع أجهزة الدولة، موجهًا بأخذ الاستعدادات في المستشفيات الجامعية كافة.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أن الوزارة وضعت خطة طوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة، بشأن استعدادات المستشفيات الجامعية على مستوى محافظات الجمهورية، حال تفشي فيروس كورونا في البلاد، لافتًا إلى عدم استقبال المستشفيات غير الحالات الطارئة فقط.

وتابع الوزير أنه تم تجهيز حوالي 13 مستشفى جامعي، متضمنة 33 سريرًا، وأجهزة تنفسية، وغرف عزل صحي، فضلًا عن التأكد من كفاءة أجهزة التنفس الصناعي الموجودة في جميع المستشفيات.

وأوضح أنه يتم تدريب العاملين والأطقم الطبية كافة على التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا حال تفاقم الأعداد، مشيرًا إلى أنه يتم تقليل الأعداد المترددة على العيادات الخارجية للحد من حدوث أي تجمعات أو تكدسات تضر بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات تتم تحت متابعة وتوجيهات رئيس الجمهورية.