إيقاف إيمري تشان مباراتين أوروبيتين بسبب طرده أمام سان جيرمان

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء عن إيقاف إيمري تشان لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني مباراتين بسبب "السلوك غير الرياضي" خلال مباراة الفريق أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي.

وانتهت المباراة بفوز سان جيرمان 2 / صفر وتأهله لدور الثمانية في البطولة بالفوز 3 / 2 في مجموع المباراتين ليتأكد غياب اللاعب عن صفوف الفريق في أول مباراتين له بالبطولة الأوروبية في الموسم المقبل.

وكان اللاعب الألماني الدولي المنضم مؤخرا إلى دورتموند طرد في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة بسبب الخشونة مع نيمار دا سيلفا ثم الاعتداء على اللاعب البرازيلي عندما حاول معاتبته.