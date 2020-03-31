مدير أمن بني سويف ينظم دخول المواطنين للمصرية للاتصالات

نزل اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، والقيادات الأمنية بالمديرية، إلى الشارع لتنظيم تكدسات المواطنين أمام الشركة المصرية للاتصالات بميدان المديرية في مدينة بني سويف، ودخولهم المبنى بالمناداة عليهم بالأرقام واحد تلو الآخر، ضمن خطة المحافظة والأجهزة الأمنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير الأمن إن "ما نقوم به هو الحفاظ على الشعب السويفي من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وتطبيق قرارات القيادة السياسية"، موجها الشكر للمواطنين على تعاونهم مع الأمن والالتزام في منازلهم أثناء ساعات حظر التجوال.

وفي نفس السياق، اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خطة مديرية التربية والتعليم لتسليم شرائح الاتصالات الخاصة بأجهزة الحاسب اللوحي "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبالغ عددهم 14 ألفا و84 طالبا وطالبة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي "الإلكتروني" المزمع عقده اعتباراً من 5 أبريل القادم.

كما وجه المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم لمنع الزحام والتكدس أمام فرع شركة المصرية للاتصالات المختصة بتسليم شرائح التابلت للصف الأول، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أوضحت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنها عرضت خطة لاستكمال باقي شرائح التابلت على المحافظ، حيث تضمنت توزيع باقي الشرائح من خلال تخصيص مقرات (مدارس) موزعة على الإدارات التعليمية بواقع مدرسة بكل إدارة تعليمية، وهي: مدرسة الشهيد غريب عبدالتواب الثانوية بنين بشارع جمال عبدالناصر بمدينة الواسطى، ومدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات بشارع الجيش بمدينة ناصر، ومدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوية بنين بحوار الصحة المدرسية بمدينة بني سويف، ومدرسة محمد مبروك خطاب الثانوية بجوار كلية الدراسات الإسلامية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ومدرسة اهناسا الثانوية بنات بشارع السوق بمدينة اهناسيا، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومدرسة عبدالحميد عبدالحفيظ الثانوية بجوار مركز الشباب بمدينة سمسطا، ومدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن.