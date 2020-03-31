شدد ريني فايلر المدير الفني للأهلي على قوة علاقته بشريف إكرامي، رغم قرار الأخير بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري، نافيا رغبته في ضم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.

صرح فايلر عبر قناة أون تايم سبورتس "علاقتي جيدة بإكرامي، كنت أتشاور معه في بعض الأمور، وأهتم برأيه، لما لديه شخصية وخبرات كبيرة في مصر وأوروبا".

أضاف "إكرامي لديه أسباب في قرار رحيله، أحترمها، وكنت واضحا معه بأن استمراره سيكون وفقا لظروف معينة، لدي حارس مرمى آخر يشارك (يقصد محمد الشناوي)".

وأشار "مصطفى شوبير حارس موهوب وواعد، لابد أن يعمل بجدية ويخلق فرصته بنفسه ويتنافس مع زملائه، وهو يفعل ذلك، لديه إمكانيات أن يكون الحارس الأول للأهلي في المستقبل، لكن أنا مجبر لاختيار 11 لاعبا فقط".

وأكد ريني فايلر "لا أحتاج التعاقد مع حارس مرمى، أسمع لأول مرة أنني طلبت التعاقد مع أحمد الشناوي، هناك شائعات عديدة لست مصدرها، لا تزعجني الشائعات، أركز في عملي فقط".

وبشأن أحمد فتحي الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، رد ريني فايلر "فتحي لاعب كبير، فهو قيمة كبيرة وشخصية في الملعب، وقادر على اللعب في أكثر من مركز، كما يخلق منافسة إيجابية مع محمد هاني في الجبهة اليمنى، لذا أتمنى استمراره، إنه أمر غير قابل للنقاش".