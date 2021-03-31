كوبيش يلتقي عدة مسؤولين في ليبيا

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مدينة القبة.

وبحسب بيان للبعثة صباح اليوم الأربعاء، أعرب صالح عن رغبة مجلس النواب في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

بدوره، هنأ كوبيش رئيس المجلس على قيادته "التي تجسدت في إعادة توحيد مجلس النواب وأدت إلى منح الثقة للحكومة الموحدة الجديدة"، كما جدد التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات الوطنية.

كما التقى كوبيش رفقة الأمين العام المساعد والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت جانون رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في طرابلس، حيث أطلعهم السائح على الاستعدادات الفنية واللوجيستية الجارية لإجراء الانتخابات الوطنية.

وشددت البعثة على أهمية إنجاز الأساس الدستوري والقانوني للانتخابات في الوقت الملائم. وجددت التزام الأمم المتحدة وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية خاصة في هذه المرحلة.

كما التقى كوبيش رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد القمودي ونوابه وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الليبي والأممي لدعم القطاع القضائي في البلاد. وأعرب المبعوث الخاص عن إعجابه بالدور "المهم" الذي لعبته السلطة القضائية خلال الفترة الماضية في توحيد المؤسسة مع الحفاظ على استقلاليتها وحيادها.