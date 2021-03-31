 السويد تفوز على أستونيا وديا - بوابة الشروق
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السويد تفوز على أستونيا وديا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 مارس 2021 - 9:34 م

فاز المنتخب السويدي على ضيفه الاستوني 1 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية دولية.

وسجل ماركوس بيرج هدف المباراة الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وكان المنتخب السويدي قد فاز في أول مباراتين له بالمجموعة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ليتصدرها برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن المنتخب الإسباني صاحب المركز الثاني في المجموعة التي تتواجد بها منتخب اليونان وجورجيا وكوسوفو.

على الجانب الأخر، يحتل منتخب استونيا المركز الأخير في المجموعة الخامسة بالتصفيات، والتي يتصدرها منتخب بلجيكا، فيما تشهد المجموعة تواجد منتخبات التشيك وويلز وبيلاروس.


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