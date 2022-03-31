وزيرة الخارجية البريطانية: مستمرون في فرض العقوبات على روسيا لضمان خسارة بوتين

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن «حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، تستند إلى سيل من الأكاذيب»، مشيرة إلى أن «لندن ساعدت في فضح معلومات الكرملين المضللة».

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أكدت «تروس» أن الحزمة الجديدة من العقوبات على روسيا، تستهدف «شخصيات روسية في مجال الإعلام، تروج لأخبار بوتين ورواياته المزيفة»، مؤكدة أن بلادها ستستمر في فرض المزيد من العقوبات؛ لتكثيف الضغط على روسيا، وضمان خسارة بوتين في أوكرانيا.

من جهتها، أوضحت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس، أن «آلة الدعاية الخاصة ببوتين، تعمل بشكل مكثف لنشر معلومات مضللة، وصرف الانتباه عن أفعاله الهمجية في أوكرانيا»، موضحة أن العقوبات الجديدة ستستهدف المتواطئين في التستر على تصرفات الدولة الروسية.

وتابعت: «لن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأفراد والمنظمات، الذين يحاولون خداع الناس بشأن هذه الحرب المضللة»، قائلة إن المملكة المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء؛ لاستهداف الأوليجارشية والبنوك والشركات في روسيا بالعقوبات.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس 31 مارس، فرض 14 عقوبة جديدة على شخصيات روسية، ووسائل الإعلام الحكومية؛ بسبب «نشر الأكاذيب حول غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير القانوني لأوكرانيا».

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تشمل العقوبات المذيع التلفزيوني الروسي سيرجي بريليف، قائلًا إن «بريليف»، والذي عاش لفترة في المملكة المتحدة، لن يتمكن وفقًا للعقوبات من الوصول إلى أي من أصوله في المملكة المتحدة أو مواصلة المعاملات التجارية فيها.

وفرضت بريطانيا عقوبات مباشرة على المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية، وبينها قناة TV-Novosti الممولة من الكرملين، والتي تمتلك شبكة RT، وRossiya Segodnya المالكة لوكالة الأنباء Sputnik.

وتمنع العقوبات بث «روسيا اليوم» على التلفزيونات البريطانية، كما تمنع الشركات والأفراد العاملين في المملكة المتحدة من التعامل مع «RT» و«سبوتنيك»، والشخصيات الرئيسية في تلك المنظمات.

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن «المعلومات المضللة جزء من قواعد اللعبة في الكرملين، ويستخدمها نظام بوتين لإخفاء حقيقة غزوه الظالم».

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم ميديا والرئيس السابق للخدمة الفيدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام (روسكومنادزور)، ألكسندر زاروف، والعضو المنتدب لشركة RT، أليكسي نيكولوف، ورئيس البث الدولي في سبوتنيك، أنطون أنيسيموف.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على العقيد الروسي البارز ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز قيادة وسيطرة الدفاع الوطني الروسي، موضحة أنه «يخطط ويتحكم في جميع العمليات العسكرية الروسية في جميع أنحاء العالم، واشتهر باستخدام تكتيكات بغيضة، بما في ذلك قصف المراكز المدنية في حلب خلال عامي 2015-،2016 والآن في ماريوبول - حيث ترتكب الفظائع ضد الشعب الأوكراني».