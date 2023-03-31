مصدر: الزمالك لن يُعلن مدربه الجديد في مؤتمر اليوم

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أن إدارة النادي لن تكشف عن هوية المدير الفني الجديد للفريق.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك العائد لممارسة عمله بعد انتهاء عقوبة الحبس لمدة شهر، قد أكد في وقت سابق عقد مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة يكشف فيه عن جهاز فني جديد أجنبي بالكامل.

وأوضح المصدر أن السر وراء التأجيل المرتقب للإعلان عن هوية المدير الفني هو استمرار الاجتماعات المنعقدة ومناقشة السير الذاتية للمدربين.

وجرت مفاضلة بين أكثر من مدير فني في الفترة الأخيرة، من بينهم مدرب ألماني وآخر إيطالي، حيث ترشح اسم والتر ماتزاري مدرب كالياري السابق، وكذلك يظل اسم تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق ضمن الترشيحات رغم الاعتراض عليه من داخل المجلس، فضلا عن حالة عدم الرضا الجماهيري بعد طرح الاسم.

وعلمت "الشروق" أن مؤتمر اليوم ربما يتناول بعض الأمور الخاصة بحبس رئيس الزمالك والمساومات التي قال إنها قد حدثت معه في سبيل نيل حريته، بالإضافة إلى التغييرات التي ستطرأ على فريق الكرة دون تناول اسم المدير الفني بشكل واضح.