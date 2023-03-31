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طائرة الزمالك يهزم الطلائع ويتأهل لنهائي الدوري

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 مارس 2023 - 2:05 ص

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، علي نظيره الطلائع بنتيجة 3-2 في المباراة الفاصلة بالدور نصف النهائي من بطولة الدوري التي أقيمت بينهما علي صاله حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ليتأهل إلى الدور النهائي لبطولة بنتيجة المواجهات في الربع النهائي 2-1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 21/25 -  18/25 -  25/18 - 15/8.

من المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الدور النهائي للبطولة.

ويقود الجهاز الفني لطائرة الزمالك: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مديرا إداريا، وحسن عبد الرازق إداريا.


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