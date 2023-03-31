مادلين طبر: دريد لحام يشبه عادل إمام في المنطقة عندنا

علقت الفنانة مادلين طبر، على صورة تجمعها مع الفنان السوري دريد لحام، موضحة أنها تلقت اتصال هاتفي لمشاركته البطولة في فيلمه «كفرون» من تأليف رفيق الصبان.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «أول مرة اتعرفت عليه كان في الفيلم وقالي هتكوني بطلة فيلمي، دريد لحام أستاذ عظيم ويعتبر عادل إمام المنطقة عندنا»- على حد قولها.

كما علقت على صورة ممدوح الليثي السيناريست والمنتج الفني التي تم عرضها على شاشة البرنامج، معقبة: «بعتبره عرابي والأب الروحي ليا».

وذكرت أنه تبنى موهبتها وطلب منها زيارته بمكتبه في ماسبيرو، وعرض عليها المشاركة في مسلسل ديني، لتجسيد دور أميرة وهو ما يتطلب منها القراءة باللغة العربية الفصحى السليمة.

وعقبت: «اتصل ممدوح الليثي بالمخرج أحمد توفيق وقالوا ايه رأيك قالوا لما نشوف بتعرف تقرا عربي ولا لا، مسكت مصحف وقرأت سورة يس بالتجويد والتشكيل الصحيح وبالطبقة الصوتية المناسبة بصوا لبعض وبعدها مضيت العقد»- بحسب تعبيرها.