السيناتور الأمريكى فان هولين: نتنياهو يواصل بشكل أساسي تحدي بايدن فيما يتعلق بغزة

هاجم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما قال إنه رفض نتنياهو الإذعان لطلبات الرئيس جو بايدن بخصوص بذل مزيد من العمل الإنساني في غزة في خضم الحرب مع حماس.

وقال فان هولين، وهو سيناتور من ولاية ماريلاند وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة أيه بي سي نيوز، إن بايدن "يتعين عليه دعم أقواله بأنه "لا أعذار، بأفعال حقيقية".

وأوضح فان هولين لمذيعة برنامج "هذا الأسبوع" مارثا راداتز على قناة أيه بي سي نيوز: "لدينا وضع حيث يواصل نتنياهو بشكل أساسي تحدي رئيس الولايات المتحدة، ونحن نرسل المزيد من القنابل، إلي إسرائيل، وهذا أمر عبثي."

ويعد السيناتور من أشد المؤيدين لإعادة النظر في إرسال أسلحة هجومية إلى إسرائيل بسبب القلق على وضع المدنيين في غزة، والغزو الإسرائيلي المتوقع لرفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوبي مدينة غزة، حيث يعتقد أن أكثر من مليون فلسطيني يلجأون إليها.

وأضاف فان هولين اليوم الأحد "وجهة نظري أن علينا ألا نرسل مزيدا من القنابل لإسرائيل، طالما لم يسمح نتنياهو بدخول مزيد من المساعدات لغزة، لمساعدة السكان الذين يتضورون جوعا حتى الموت".

وأضاف "أعتقد أننا بحاجة إلى استخدام نفوذنا بشكل أفضل. ولدينا مستويات مختلفة من النفوذ وأحدها هو إرسال المزيد من الأسلحة الهجومية. لذلك، يجب على الرئيس بايدن أن يكون جادا بشأن ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة مثلما يتسم نتنياهو بالجدية في تقديم مطالبه".