إعلام عبري: انفجار طائرة مسيرة بمنطقة مفتوحة في جبل الشيخ

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بانفجار طائرة بمنطقة مفتوحة في جبل الشيخ شمال الأراضي المحتلة بعد دوي صفارات الإنذار في المنطقة.



وذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن طائرة مسيرة سقطت بعد انفجارها في منطقة مفتوحة بجبل الشيخ، وذلك بعد سماع دوي صفارات الإنذار.



وبحسب وكالة «سبوتنيك»، يأتي هذا الحدث، في وقت أدانت فيه وزارة الخارجية اللبنانية، أمس السبت، استهداف دورية تابعة لقوات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (اليونيفيل)، ما أدى إلى سقوط 4 جرحى حالة بعضهم حرجة.



وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان لها، إنها «باشرت في تحضير شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على إثر استهداف إسرائيل لدورية تابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة»، مؤكدة أن «هذا الاعتداء مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، لا سيما لجهة استهداف حماة السلام من موظفي الأمم المتحدة، بعد مسلسل استهداف الصحفيين والمسعفين والأطفال والنساء والمدنيين».



وقالت الـ«يونيفيل»، في وقت سابق من يوم أمس السبت، إن «3 مراقبين أصيبوا عندما انفجرت قذيفة بالقرب من موقعهم في جنوب لبنان»، مشددة على أن «استهداف قوات حفظ السلام غير مقبول».



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أمس السبت، أن «الطيران المسير الإسرائيلي، أغار قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، على آلية عسكرية تابعة لقوات هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونيفيل)».