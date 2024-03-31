مصطفى كامل: إقامة حفل إفطار في رمضان سيكون تقليدا سنويا تحرص عليه نقابة الموسيقيين كل عام

نظمت نقابة المهن الموسيقية حفل إفطار، بحضور الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بأحد الأندية المطلة على نيل القاهرة، وسط جموع أعضاء الجمعية العمومية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات والأقاليم.



وقال الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن إقامة حفل إفطار في أحد أيام شهر رمضان المبارك سيكون تقليد سنوي تحرص عليه النقابة كل عام، وذلك حرصاً من البيت الكبير لموسيقيين مصر على مشاركة أعضاءها جميع المناسبات، وزيادة سبل التلاقي بين الزملاء والتأكيد على روح المحبة والود بين الجميع.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي الدكتور محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الموسيقيين ورئيس لجنتي التحقيقات والإعلام، أن توجيه نقيب الموسيقيين بإقامة حفل إفطار هذا العام ما هو إلا بداية لفعاليات قادمة دورها خلق مزيد من التلاحم بين الجمعية العمومية، وزملاءهم بمجلس الإدارة لتبادل الآراء وطرح أفكار تخدم كل أعضاء الكيان.

وأضاف "عبد الله"، أن إفطار النقابة شهد تواجد بعض الزملاء الذين يمثلون المعارضة الآمنة والأمينة بصدق على النقابة وطرحوا وجهة نظرهم وملاحظاتهم تجاه بعض الملفات التي يديرها النقيب، ومجلس الإدارة، وكانت مناقشات صحية للغاية.



يذكر أن حفل إفطار الموسيقيين شهد حضور عدد من الشخصيات والضيوف البارزين، على رأسهم الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والموسيقار هاني مهني، وصلاح الشرنوبي، والدكتور رضا رجب، والمطرب حسام حسني وغيرهم.