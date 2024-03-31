خالد يوسف يشيد بأداء الفنان كريم محمود عبدالعزيز: الأكبر موهبة والأوضح حضورا

أشاد المخرج خالد يوسف بأداء الفنان كريم محمود عبدالعزيز في أعماله الأخيرة، ومنها "خالد نور وولده نور خالد"، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من موسم رمضان.



وكتب خالد عبر حسابه بموقع فيسبوك: "قولا واحدا، ومش بمناسبة عرض مسلسله (خالد نور)، بس كريم محمود عبدالعزيز هو الأكبر موهبة والأوضح حضورا والأكثر فهما لكل دور يلعبه، والأخف ظلا ينطبق عليه تعبير الأديب التشيكي الرائع ميلان كونديرا كائن لا تحتمل خفته".



وتابع: "لا يوجد ممثل بين نجومنا من هو مؤهل تماما للأدوار الكوميدية البحتة والتراجيدية الكاملة بنفس القدر ويتألق في الحالتين بنفس الوهج، إنه الممثل الصالح لكل الأدوار، القادر على الغوص في أعماق الشخصية التي يلعبها والتعبير عن كل ما تشعر به بسلاسة لا نهائية وكأنه قد خلق لتجسيدها، وأعتقد أنه سيكون الممثل الأطول عمرا في نجوميته من كل النجوم الذين سبقوه".



وقال: "عادة ومن خلال التجارب، نادرا ما نجد أبا موهوبا وعظيما في مجاله ونرى ابنه هو الآخر بنفس قدر موهبته أو يتجاوز عظمة أبيه، أرى أن كريم في السنوات القادمة لو اختار أدواره والأعمال التي يشارك فيها سيتجاوز عظمة أبيه مع كل محبتي وتقديري لعظمة موهبة الراحل محمود عبدالعزيز".





