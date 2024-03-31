اتحاد الكرة: نخطط لحرمان فيتوريا من حصوله على الشرط الجزائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة اليوم الأحد، وجود بند في عقد البرتغالي روي فيتوريا يحرمه من الحصول على الشرط الجزائي بعد رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني عقب خيبة الخروج المبكر من دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023.

صرح رئيس اتحاد الكرة إذاعيا لراديو أون سبورت: "فيتوريا وجهازه المعاون كان يتقاضى 185 ألف دولار شهريا".

أضاف: "هناك بند في عقد فيتوريا سوف يساعدنا في عدم حصوله على الشرط الجزائي".

أتم: "كيروش لم يحصل على الشرط الجزائي بسبب طلبه وحصل فقط على الغرامة الـ25 ألف دولار بموافقة وزير الشباب والرياضة".