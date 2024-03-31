صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و782 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ177 على قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفًا و782 شهيدًا، و75 ألفًا و298 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوهت أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 77 شهيدًا و108 إصابات، خلال الـ24 ساعة الماضية».

ولفتت إلى أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وفي وقت سابق، استشهد 13 فلسطينيا، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومسن في مدينة غزة، في اليوم الـ177 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 11 مواطنا، وإصابة العشرات، في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بني سهيلا شرق خان يونس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت المصادر، أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزل عائلة المجيدة في المواصي غرب خان يونس.

وقالت مصادر محلية، إن انفجارات عنيفة هزت مناطق غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الأسرى شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

واستشهد مواطن مسن متأثرا بإصابته بعد قصف الاحتلال لمنزله قرب وادي غزة وسط القطاع.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منازل غرب مدينة غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون شرق غزة.