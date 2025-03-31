خيرت فيلدرز: لوبان سوف تفوز في الاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا

أعرب الزعيم اليميني الشعبوي الهولندي خيرت فيلدرز، عن تفاؤله أن الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان سوف تفوز في الاستئناف على الحكم الصادر بإدانتها بالاختلاس، والذي يقضي بمنعها من الترشح لأي منصب عام في فرنسا.

وقال فيلدرز، الذي تربطه صلات وثيقة بلوبان وحزب التجمع الوطني الذي تتزعمه، في تدوينه على موقع "إكس": "أشعر بالصدمة إزاء هذا الحكم القاسي بشكل لا يصدق".

وأعرب عن دعمه بنسبة "100%" لمارين لوبان، وعن اعتقاده أنها سوف تفوز في الاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا.

وأدانت محكمة، اليوم الإثنين، لوبان بإساءة استخدام الأموال الأوروبية، وحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها عامان مع وقف التنفيذ، وعامان مع تركيب سوار إلكتروني بديلا عن الحبس.

كما تم منع لوبان من الترشح لأي منصب بأثر فوري، مما يهدد خططها للترشح للرئاسة في عام 2027.