اعتقال اثنين من مستشاري نتنياهو في إطار تحقيق بشأن الفساد

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، شخصين في إطار تحقيقاتها في شبهات وجود علاقات غير قانونية بين مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقطر.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن المشتبه بهما هما مستشاران رفيعا المستوى لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقطر هي أحد الوسطاء في المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس، لكنها تعتبر أيضًا من داعمي الحركة الفلسطينية.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن هناك أمر حظر نشر فرضته المحكمة على القضية.

وأفادت التقارير الإعلامية، بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في تلك القضية.