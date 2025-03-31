أدى الرئيس السوري أحمد الشرع، صلاة العيد صباح اليوم الاثنين، في مصلى قصر الشعب بدمشق، بحضور مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والمسئولين وشخصيات من المجتمع السوري.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل الإعلام الظهور الأول لـ حسين الشرع، والد الرئيس السوري، عقب انتهاء الصلاة.

وحرص أحمد الشرع، على الانحناء احترامًا لوالده وتقبيل يده أثناء مصافحته له.

الرئيس السوري "أحمد الشرع" يقبل يد والده حسين الشرع خلال مراسم تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق#أحمد_الشرع #عيد_الفطر#سوريا pic.twitter.com/NjRlxvvl0i — أخبار سوريا (@_sySyriaNews) March 31, 2025

وأمس الأحد، هنأ الشرع، السوريين بحلول عيد الفطر المبارك، في أول عيد يمر على سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.

وقال الشرع في رسالة نشرتها رئاسة الجمهورية: «شعبنا السوري الكريم، أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده علينا بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار، ويمنحكم دوام الصحة والسعادة.. كل عام وأنتم بخير».