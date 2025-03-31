ستارمر وترامب يتفقان على الاستمرار في مفاوضات الرسوم الجمركية

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية مساء الأحد "المفاوضات المثمرة" بشأن صفقة الازدهار الاقتصادي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واتفقا على أنها ستستمر بخطى سريعة ، حسبما ذكر داونينج ستريت.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن المملكة المتحدة تحاول التفاوض للحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وتشير التقارير إلى إن المفاوضات تجرى بشكل مكثف، مع تحركات من أجل تقليص أو حتى إلغاء ضريبة بريطانية على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى بين أوراق المساومة.

وأعطى المتحدث باسم داونينج ستريت تفاصيل عن مكالمة مساء الأحد بين الزعيمين.

وقال:"ناقشا المفاوضات المثمرة بين فرقهم المعنية بشأن صفقة الازدهار الاقتصادي بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، واتفقا على أنها ستستمر بخطى سريعة هذا الأسبوع".

وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على جميع السيارات الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة من المتوقع أن تؤثر على الشركات البريطانية لصناعة السيارات الفاخرة مثل رولز رويس وأستون مارتن.

وسوف تضاف الضريبة إلى سلسلة من الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل، والتي قد تشمل ضريبة عامة بنسبة 20% على المنتجات البريطانية ردا على معدل ضريبة القيمة المضافة.

وقال ستارمر إن المملكة المتحدة "تحتفظ بالحق" في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإعفاء المملكة المتحدة.