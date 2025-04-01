ذكرت صحيفة هآرتس، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن تركيا تعمل على تقليص حرية العمل العسكري الإسرائيلي في الأجواء السورية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وأوضح المسؤول أن أنقرة تسعى لاتخاذ إجراءات تحدّ من قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران وحزب الله في سوريا، في إطار تعزيز نفوذها بالمنطقة.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل تحظى بدعم كامل من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن عملياتها العسكرية في سوريا، مشيرًا إلى أن تل أبيب تنسق مع واشنطن في هذا الملف لضمان استمرار استراتيجيتها الأمنية.

يأتي ذلك في سياق تصاعد التنافس بين القوى الإقليمية والدولية في سوريا، حيث تسعى تركيا إلى تعزيز وجودها شمال البلاد، بينما تواصل إسرائيل استهداف مواقع تعتبرها تهديدًا لأمنها.

وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، مستهدفة شحنات أسلحة يُعتقد أنها مرسلة إلى حزب الله، في إطار ما تسميه "المعركة بين الحروب".