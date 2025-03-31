إلام يستعد جيش الاحتلال بعد توسيع دائرة الإخلاء في رفح؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء جديدة للمتواجدين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار.

وبيّن إعلان المتحدث باسم جيش الاحتلال أن أوامر الإخلاء في رفح تأتي تحسبا لعملية برية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في السياق ذاته، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمعظم مناطق مدينة خان يونس في اليوم الثاني من أيام عيد الفطر والرابع عشر لعودة الحرب على القطاع.

واستشهد في ساعات الليل فقط ٢١ فلسطينيا وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية طالت عدة شقق سكنية في المدينة.

واستشهد تسعة فلسطيين إثر قصف شقة سكنية في مدينة حمد بمدينة خان يونس مساء أول أيام العيد، كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شقق سكنية في منزل بمنطقة جورة اللوت بمدينة خان يونس.

وفي غارة ثالثة، استشهد أربعة فلسطينيين غربي خان يونس، كما استشهد فلسطينيين في قصف منزل على منطقة واد صابر في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وكانت خان يونس تعرضت لسلسلة من الغارات أسفرت عن استشهاد نحو عشرين آخرين خلال نهار أول أيام العيد.

وشهدت الساعات الأربع وعشرين ساعة الماضية استشهاد ٦٧ فلسطينيا وإصابة العشرات، بينهم جثامين ١٣ شهيدا من الهلال الأحمر والدفاع المدني وأحد موظفي الأنروا جرى انتشالهم بعد ثمانية أيام من قتلهم في رفح.