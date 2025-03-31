رشاد عبدالغني: الحراك الشعبي في صلاة عيد الفطر يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين ودعم قرارات القيادة السياسية

أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التظاهرات التي شهدتها بعض المحافظات خلال صلاة عيد الفطر تعكس موقفًا شعبيًا مصريًا واضحًا ضد محاولات تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تؤكد دعم المصريين لحقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تأييدهم لمواقف القيادة السياسية في هذا الملف.

وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أن هذه المظاهرات تمثل رسالة مباشرة برفض أي خطط لإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، مشددًا على أن مصر تواصل دعمها للقضية الفلسطينية وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، وتسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين ومنع أي محاولات لتغيير الأوضاع القائمة.

وأشار إلى أن خروج أعداد كبيرة خلال صلاة العيد يعكس التفاعل الشعبي مع تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القضية تحظى بأولوية لدى المصريين باعتبارها قضية تتعلق بالحقوق الوطنية والعدالة، لافتًا إلى أن هذه التظاهرات تأتي في إطار التأييد الشعبي لموقف الدولة المصرية الرافض لأي حلول تتجاوز الحقوق الفلسطينية.

وأضاف عبدالغني أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاستيطان، ووقف أي محاولات لفرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري الرسمي والشعبي يعارض أي تغييرات تمس حقوق الفلسطينيين.

واختتم عبدالغني بيانه بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الشعبية والدبلوماسية للضغط من أجل وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع تكرار الأزمات التي شهدتها المنطقة.



