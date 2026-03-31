زيلينسكي يؤكد تلقيه طلبات جديدة من البحرين وسلطنة عُمان للتعاون في المجال الأمني ​​

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين ، أن أوكرانيا توصلت إلى "اتفاقيات تاريخية" مع دول الخليج بشأن التعاون الأمني، ومن بين ذلك تعزيز الدفاع الجوي وتطوير الصناعات الدفاعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الاوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي في حديثه المسائي المصور ، متحدثا عن جولته الشرق أوسطية ،:" لقد كانت زيارة مثمرة للغاية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج. يمكنك أن تلمس بوضوح الموقف الإيجابي تجاه أوكرانيا، تجاه جنودنا وخبراتنا. هناك احترام كبير لأوكرانيا، وأنا ممتن لقادتها على ذلك".

وأضاف الرئيس الأوكراني ، إن هناك رؤية مشتركة بين دول المنطقة للعمل مع بلادنا، ومع قواتنا الدفاعية، ومع خبرائنا. إن الأمن واستعادة الاستقرار هما على رأس أولويات الجميع. وكل أمة تستحق أن تعيش في سلام. هناك بالفعل اتفاقيات قائمة، اتفاقيات تاريخية بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. كما أننا نعمل مع الأردن والكويت".

كان زيلينسكي قد قام بجولة خليجية شملت قطر والسعودية والأردن والإمارات.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول الخليج والأردن لهجمات بمسيّرات وصواريخ إيرانية، ألحقت أضراراً بأعيان مدنية، شملت مطارات وموانئ ومنشآت نفطية ومباني متعددة، بحسب بيانات رسمية للدول المتضررة.