قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، إنه زار منطقة الشرق الأوسط يوم السبت الماضي، وتحدث إلى القوات الأمريكية هناك.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الأركان الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الحرب على إيران كان «يجب خوضها منذ وقت طويل».

واستطرد: «جنودنا يواجهون التهديد الإيراني يوميًا، ويدركون مخاطر امتلاك إيران للسلاح النووي، كما أنهم لم يطلبوا العودة إلى الوطن»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن ضرورة منع امتلاك إيران للأسلحة النووية، قائلًا إن «واشنطن تقترب من النصر أكثر من أي وقت مضى».

واعتبر أن «الأيام المقبلة حاسمة»، مشيرًا إلى انخفاض معدلات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ ‌معاونيه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ‌على ‌إيران، حتى لو ظل مضيق ‌هرمز ‌مغلقا ⁠إلى حد بعيد، وتأجيل عملية معاودة ⁠فتحه ‌المعقدة إلى ⁠وقت لاحق.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسئولين في الإدارة الأمريكية قولهم، إن إدارة ترامب ترى أن مهمة فتح مضيق هرمز قد يطيل أمد الحرب إلى ما بعد 4 إلى 6 أسابيع.

ووفق المسئولين، فإن أهداف واشنطن الحالية «تتركز على إضعاف البحرية الإيرانية وتقليص قدراتها الصاروخية».

وأشار المسئولون إلى وجود خيارات عسكرية إضافية مطروحة ضد إيران، لكنها ليست أولوية لترامب حاليا.