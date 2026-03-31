الشرع: سنبقى خارج أي صراع بشأن إيران ما لم تتعرض سوريا لاستهداف

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبقى خارج الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ما لم تتعرض سوريا لعدوان.

وقال الشرع في كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها مركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن: "ما لم تستهدف سوريا من أي طرف، فستبقى سوريا خارج أي صراع"، بحسب وكالة رويترز.

وامتد الصراع المستمر منذ شهر في أنحاء المنطقة مخلفا آلاف القتلى، وتسبب في انقطاع إمدادات الطاقة، وأصبح يهدد بحدوث انهيار في الاقتصاد العالمي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.