العراق يشرع بعمليات تصدير النفط الخام برا عبر الأراضي السورية

أعلن مسئول محلي عراقي، اليوم الثلاثاء، بدء تدفق النفط الخام العراقي عبر الحوضيات باتجاه الأراضي السورية ليتم شحنها إلى الأسواق العالمية عبر الموانئ السورية على البحر الأبيض المتوسط.

وقال عدنان الكبيسي عضو مجلس محافظة الأنبار، في تصريح متلفز، إن "العراق بدأ اليوم بتسيير أول قافلة للنفط الخام باتجاه الأراضي السورية عبر منفذ الوليد الحدودي بين البلدين تضم أكثر من 60 شاحنة حوضية".

وذكر "أن هذا الإجراء تم بالإتفاق بين البلدين ومن المتوقع أن يتم زيادة عدد الشاحنات إلى 600 - 700 شاحنة وبما يدفع إلى تحقيق عوائد مالية للعراق".

وكان عمر مشعان دبوس محافظ الأنبار، قد قام اليوم بوضع حجر الأساس لتأهيل منفذ الوليد الحدودي بين العراق وسوريا في خطوة تمثل انطلاقة فعلية لإعادة تفعيل أحد أهم المنافذ الحيوية في المحافظة لإعادة الحياة إلى الشريط الحدودي وتحويله إلى محور اقتصادي فاعل.