الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف شخص فروا من العنف في لبنان إلى سوريا

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في أوائل مارس الجاري.

وما يقرب من 180 ألفا هم من السوريين الذين سعوا سابقا للحصول على حق اللجوء في لبنان، بينما عبر حوالي 28 ألف لبناني الحدود أيضا للهروب من القتال في الجنوب.

وقالت نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عسير المضاعين: "إنهم يصلون منهكين ومصدومين ومعهم القليل جدا من الممتلكات".

ووفقا للمفوضية، فإن حوالي نصف السوريين الذين شملهم الاستطلاع يخططون للبقاء في سوريا، بينما يأمل الباقون في العودة إلى لبنان بمجرد تحسن الظروف.

وتقدم الوكالة، الغذاء والدواء والبطانيات والمأوى الطارئ للوافدين الجدد.

كما تدعم حوالي 3 ملايين نازح داخليا وعائدين ذهبوا إلى مناطقهم الأصلية في سوريا منذ ديسمبر 2024.