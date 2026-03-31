نتنياهو: سنواصل ضرب أعدائنا بقوة لضمان أمن سكان الشمال ومواطني إسرائيل كافة

نعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أربعة من الجنود من لواء «ناحال»، والذين قتلوا خلال اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «سنواصل ضرب أعدائنا بقوة، لضمان سلامة سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده، من لواء «ناحال»، إضافة إلى إصابة ستة آخرين خلال اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بداية التصعيد في المنطقة إلى 10.

وأوضح جيش الاحتلال أن عدد الجنود المصابين في مواجهات يوم أمس ارتفع إلى ستة، وُصفت إصابة اثنين بالخطيرة. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجنود الأربعة لقوا مصرعهم خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.

فيما أشارت صحيفة «هآرتس» العبرية، إلى ارتفاع حصيلة قتلى الجيش في تلك الجبهة إلى 10 منذ بدء الحرب.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله تنفيذ عدة عمليات فجر الثلاثاء، من بينها هجوم بسرب من الطائرات المسيّرة استهدف حاجزًا عسكريًا في مستوطنة «مسغاف عام» شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أفاد باستهداف منظومة دفاع جوي في مستوطنة «معالوت ترشيحا» باستخدام طائرات مسيّرة.

وفي بيان آخر، أعلن الحزب استهداف دبابة من طراز «ميركافا» بصاروخ موجّه على طريق بلدتي القنطرة والطيبة في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه تم رصد احتراقها عقب الاستهداف.