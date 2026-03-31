قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر إيراني آثم أثناء تواجدها في منطقة (المخطاف) بميناء دبي في الإمارات.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن الناقلة كانت بكامل حمولتها وقت الحادث، موضحة أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بدن السفينة واندلاع حريق على متنها مع وجود احتمالية لتسرب نفطي في المياه المحيطة.

وأشارت إلى عدم وجود إصابات بشرية جراء الحادث، موضحة أنه جاري العمل على تقييم الأضرار بشكل دقيق.

— كونا KUNA (@kuna_ar) March 30, 2026

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.