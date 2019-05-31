السيسي: الأمن القومي العربي يواجه تهديدات خطيرة وغير مسبوقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.

وأكد السيسي في كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، إن "أمن منطقة الخليج العربي يمثل بالنسبة لمصر أحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي، ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري".

وأضاف أن "أي تهديد يواجه أمن الخليج، ومن ثم الأمن القومي العربي، يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته، بمنتهى الحكمة والحزم".