أفادت شبكة "قدس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن طائرات بدون طيار أطلقها حزب الله وصلت مستوطة نهاريا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وذكرت الشبكة الفلسطينية أن طائرات بدون طيار أطلقها حزب الله، أمس الأحد، سقطت في نهاريا التي تبعد 7 كيلومترات عن الحدود مع لبنان، بعدما فشلت القبة الحديدية في التصدي لها، وتسبب انفجارها في اندلاع حريق. ولم يفصح الاحتلال عما إذا كان الهجوم أسفر عن إصابات.

وبحسب وسائل الإعلام عبرية، تعد هذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها طائرة بدون طيار لحزب الله الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتصل نهاريا منذ بدء المواجهات عبر الحدود في أكتوبر الماضي.

من جانبه، ردّ جيش الاحتلال بغارات استهدف بعضها منطقة البقاع شرقي لبنان، وأنهى بالتزامن تدريبات على توسيع رقعة الحرب.

كما تدرس سلطات الاحتلال إمكانية إلغاء الدراسة في المؤسسات التعليمية بنهاريا اليوم الاثنين، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وقالت هيئة البث العبرية إن شكاوى انتشرت بعد إعلان الجيش أن صفارات الإنذار في نهاريا خاطئة ثم اتضح أن طائرة بدون طيار انفجرت، مشيرة إلى أن الجيش اضطر إلى نشر بيان آخر قال فيه إن الحديث يدور عن حدثين مختلفين.

ويأتي ذلك فيما شهد، أمس الأحد، تصعيدا في الضربات المتبادلة عبر الحدود بين حزب الله وجيش الاحتلال.