الصحة تنفي صرف حقيبة لعلاج كورونا من الصيدليات

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله على إحدى الصفحات المجهولة بنشر صورة لحقيبة تقول إنها للعلاج المنزلي المخصص لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنها تصرف من صيدليات الشركة المصرية للأدوية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الكلام المتداول عار تماما من الصحة.

وذكرت الوزارة أن صيدليات الشركة المصرية، أو اَي من الصيدليات المصرية لم تقم بنشر مثل هذه المعلومات على صفحاتها الرسمية، وأن أدوية البروتوكول العلاجي تصرف عن طريق وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها فقط، حيث إنها الجهة الوحيدة لوضع وصرف البروتوكول العلاجي.