تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة 29 من الدوري الألماني الممتاز بمباراتين قويتين تجمع الأولى بوروسيا مونشنجلادباخ أمام يونيون برلين، فيما تكون الثانية بين بوروسيا دورتموند وبادربورن.

ويستضيف مونشنجلادباخ صاحب المركز الخامس برصيد 53 نقطة في الثالثة والنصف عصرًا فريق يونيون برلين صاحب المركز الـ 13 برصيد 31 نقطة، وذلك على ملعب بوروسيا، حيث يسعى الأول لاستكمال زحفه نحو تأمين مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية، فيما يسعى الثاني لتفادي الدخول في دوامة الصراع على البقاء في البوندسليجا.

ويحل فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ ضيفًا على نظيره بادربورن صاحب المركز الأخير برصيد 19 نقطة في السادسة مساء على ملعب بينتلير آرينا.

وسيفتقد بوروسيا دورتموند لخدمات عدد من لاعبي فريقه في لقاء الليلة، حيث سبق وأن أعلن لوسيان فافر، المدير الفني غياب لاعب خط الوسط محمود داوود حتى نهاية الموسم للإصابة، بالإضافة لغياب النجم النرويجي إيرلينج هالاند عن مباراة اليوم لنفس السبب.

ومن المتوقع أن يخوض دورتموند المباراة بتشكيل مكون من: روماني بوركي - أكانجي، ماتس هوميلز، لوكاس بيتشيك - أشرف حكيمي، ديلاني، إيمري تشان، رافائيل جيريرو – جوليان براندت، جادون سانشو، ثورجان هازارد.